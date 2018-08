Trenta rovina i piani di Salvini sulla leva obbligatoria: «Idea romantica, ma non al passo»

In principio, ci fu l’annuncio. Uno di quelli che tanto piacciono al ministro dell’Interno Matteo Salvini: l’idea è quella di riproporre la leva militare obbligatoria per i giovani italiani. Tuttavia dal ministero della Difesa bocciano la proposta e chiariscono, in una precisazione all’Ansa, che si tratta esclusivamente di una presa di posizione autonoma del ministro dell’Interno. Elisabetta Trenta contro Salvini sulla leva obbligatoria, dunque.

Trenta contro Salvini sulla Leva obbligatoria

La ministra della Difesa, in più di un’occasione, aveva parlato della reintroduzione della leva militare come di un’idea romantica non più al passo con i tempi. Soltanto una settimana fa, questa posizione era stata suffragata anche dal Capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano, che aveva detto: «Io ero presente quando la leva è stata sospesa non perché non fossero bravi i militari di leva, ma perché non potevano più essere impiegati in operazioni complesse e a rischio, visto che la possibilità di essere impiegati in operazioni deriva anche dall’addestramento e dalla capacità di operare in ambiti internazionali».

Insomma, la complessità delle operazioni militari all’interno delle quali è coinvolto il nostro esercito è sempre maggiore e richiede delle professionalità sempre più aggiornate. Affidare questi compiti a dei ragazzi che verrebbero assoldati su base obbligatoria, con una coercizione da parte dello Stato, sarebbe antiquato oltre che controproducente.

Le parole delle opposizioni sul botta e risposta Trenta contro Salvini sulla leva

La sinistra, intanto, sale sulle barricate. Via social network, l’ex presidente del Senato di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha invitato Salvini a misurarsi concretamente con il Parlamento su quelli che, altrimenti, restano soltanto slogan:

Cambiamo le regole del gioco: commentiamo le sparate di @matteosalvinimi solo quando si traducono in Disegni di Legge,senza abboccare alle provocazioni continue. Lo voglio vedere votare per la leva obbligatoria: noi saremo contro,come la maggioranza del Paese. #mattefacceTarzan — Pietro Grasso (@PietroGrasso) 12 agosto 2018

In ogni caso, al di là dello scontro naturale con le opposizioni, quello che più si evidenzia è la distanza tra le idee di Matteo Salvini e i suoi stessi colleghi dell’esecutivo. Non sono nuove le smentite dei proclami dei vicepremier (anche Luigi Di Maio era rimasto intrappolato in queste secche in passato): anche su questo il governo sembra subire un nuovo colpo alla sua stabilità a livello di equilibri interni.

FOTO: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI