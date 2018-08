I genitori lasciano i figli da soli e loro incendiano casa: denunciati per abbandono di minori

I genitori lasciano i figli minorenni a casa da soli e loro incendiano casa. È quanto successo in un piccolo comune costiero della provincia di Savona, a Celle Ligure, in un appartamento affittato da una famiglia per le vacanze. La mamma e il papà degli adolescenti, uno di 14 anni e l’altro di 13, e una zia ultraottantenne sono stati denunciati per abbandono di minori. Tutto è successo in una manciata di minuti. La coppia e la zia si sono allontanati per una passeggiata lasciando i due ragazzini da soli in casa. Con tutta probabilità i due minori si annoiavano quando hanno pensato di buttare a terra dell’alcol e di dargli fuoco.

Celle Ligure (Savona), lasciano i figli da soli e loro incendiano casa: genitori denunciati

Le fiamme hanno subito attaccato i mobili di legno, autoalimentandosi. È stato un vicino di casa a sentire l’odore acre del fumo. L’uomo è riuscito a farsi aprire dai due ragazzini e a contenere le fiamme dopo aver dato l’allarme ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti poi anche i carabinieri, che si sono fatti raccontare quanto successo dai due, visibilmente spaventati. I genitori, due genovesi di 56 e 60 anni, e la zia di 85 anni, sono stati denunciati a piede libero.

(Foto di copertina generica da archivio Ansa)