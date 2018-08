Nel giorno di due tragedie sulle strade, Salvini se la prende con l’ambulanza: «Rosicone di sinistra»

Lunedì sera, comizio ad Arcore. Nel corso della giornata c’erano stati due gravissimi incidenti stradali – uno sull’autostrada a Bologna, l’altro in Puglia dove hanno perso la vta 12 migranti sfruttati nei campi per la raccolta dei pomodori – in cui i soccorsi hanno avuto un ruolo fondamentale. Eppure, Matteo Salvini trova il modo e lo spazio di scherzare anche sulle ambulanze, prendendole in giro.

Matteo Salvini e la battuta ad Arcore quando passa l’ambulanza

Mentre, nel corso del suo appuntamento con la folla leghista ad Arcore nella serata del 6 agosto 2018, stava parlando di controlli contro l’immigrazione, un’ambulanza è passata a poca distanza dal luogo del comizio. Salvini non riesce ad andare avanti a causa del suono della sirena e ferma il suo comizio.

Ovviamente, la battuta non poteva non essere di pessimo gusto. «Aspettate un attimo, mi fermo. Qui c’è l’ennesimo rosicone di sinistra che non riesce a digerire. Ci sono farmacie piene di parlamentari del Pd che hanno finito i Maalox. Non riescono a digerire l’anguria e dicono ‘la mangio perché è rossa’. Pensate che vita grama che hanno: indossano la maglietta rossa però solo con il Rolex perché senza non fa abbastanza chic».

Matteo Salvini e la battuta sull’ambulanza nel giorno dei due incidenti a Bologna e in Puglia

La battuta è stata accolta dalle risate e dagli applausi delle persone presenti all’interno della piazza di Arcore. Ma una frase come questa, pronunciata in una giornata così particolare a causa dei gravi incidenti stradali capitati a Bologna e in Puglia – mentre gli altri politici esprimevano il loro cordoglio per le vittime – suona quantomeno stridente con il clima generale. Ma anche la correttezza che occorre mantenere in queste circostanze, a quanto pare, è stata sacrificata nel nome della presenza di spirito così necessaria per alimentare il populismo.

FOTO: ANSA / MATTEO BAZZI