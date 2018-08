Stanno prendendo in giro il ministro Fontana che ha detto: «10 vaccini sono troppi, ma non sono un medico»

Lo ha detto nella giornata di ieri, a margine della Festa della Lega Romagna. Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana ha dichiarato: «Dieci vaccini sono troppi, ma non sono un medico», irrompendo in questo modo nel dibattito che si è riacceso sulle vaccinazioni, dopo la scelta del governo di rinviare l’obbligo per permettere ai bambini di avere accesso alle scuole.

Dieci vaccini sono troppi, le parole di Lorenzo Fontana diventano un meme

Così, in poco tempo, sta letteralmente spopolando l’hashtag #PerFontanaSonoTroppi, un vero e proprio refrain che su Twitter si sta applicando a qualsiasi circostanza e a qualsiasi situazione. L’utente che lo ha lanciato è Fabio Galletti che ha scritto sul social network di Jack Dorsey: «Troppe 12 scimmie, ma non sono un cinefilo».

#troppi 12 scimmie, ma non sono un cinefilo#PerFontanaSonoTroppi — Fabio Galletti🇪🇺🇮🇹 (@Fabio_Galletti) 6 agosto 2018

Da quel momento in poi, sono partiti una serie di tweet con lo stesso tenore del precedente, tutti volti a contestare l’affermazione decisamente leggera e approssimativa del ministro Fontana che, in queste ore, tra l’altro, è stato nel mirino dei social network per le sue idee sull’abolizione della legge Mancino e, ancor prima, per le sue posizioni antiabortiste e critiche nei confronti dell’omosessualità:

Troppi 88 tasti, ma non sono un pianista. — Fernando Carfagna🇦🇶 (@FnyHQ) 6 agosto 2018

“Troppe quattro ruote, ma io non sono un automobilista” https://t.co/XHODgxNSSR — Paolo Attivissimo (@disinformatico) 6 agosto 2018

Troppi 33 trentini, ma non sono un antropologo — Federico Rosato (@while___true) 6 agosto 2018

Dieci vaccini sono troppi, la risposta dei social network

Ovviamente, si sta andando ad libitum, unendo – all’interno della stessa formula fissa – le più svariate e fantasiose soluzioni. Il tema è particolarmente caldo, ma l’ironia dei social network – in questo caso – punta un po’ a sdrammatizzare una situazione che si sta rivelando paradossale. Il governo, per non scontentare le varie parti in causa, si è inventato questa formula – pronunciata più volte dal ministro della Salute Giulia Grillo -: i vaccini non si discutono, ma intanto cerchiamo di rimandare il più possibile l’obbligo. Il web ribatte con l’hashtag #PerFontanaSonoTroppi.

