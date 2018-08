Vaccini, Roberto Burioni e lo squallido fotomontaggio stile Br

Nuova minaccia contro il virologo Roberto Burioni. Questa volta si tratta di un fotomontaggio diffuso su Twitter. Burioni appare imbavagliato davanti alla bandiera delle Brigate Rosse, come Aldo Moro durante il suo rapimento.

Sempre più in alto (mai preso un centesimo da GSK) pic.twitter.com/KdQ44cr9yM — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 5 agosto 2018

La foto – di pessimo gusto – è accompagnata dalle parole «attentato prezzolato a libro paga della GlaxoSmithKline», azienda farmaceutica. «Sempre più in alto (mai preso un centesimo da GSK)», ha risposto il virologo, da tempo in prima linea nella difesa dei vaccini e contro la disinformazione no vax.