«La prossima iniziativa del governo», il giornale che annuncia il reddito di cittadinanza

Da inizio legislatura i parlamentari del Movimento 5 Stelle non hanno ancora presentato alla Camera e al Senato, a differenza di quanto fatto nella passata legislatura, un disegno di legge per l’introduzione del reddito di cittadinanza, la principale promessa elettorale del partito guidato da Luigi Di Maio. Eppure c’è qualche testata che presenta in copertina l’assegno per chi ha perso o cerca lavoro come «prossima iniziativa del governo» Lega-M5S. Parliamo di RomaLavoro, un giornale quindicinale di annunci con sede nella Capitale in via Antonino Pagliaro e acquistabile sia in edicola che online. La prima pagina dell’ultimo numero, 284-285, e il sito internet fa sapere: «Prossima iniziativa del nuovo governo. Reddito di cittadinanza. Indennità euro 780 al mese. I requisiti. Cosa bisogna fare». A guardare il messaggio in maiuscolo sulla copertina colorata sembra che l’approvazione della promessa del M5S sia imminente, che sia possibile già presentare domanda per ottenere il sussidio.

RomaLavoro, il giornale che annuncia il reddito di cittadinanza

La realtà è diversa. Molto diversa. Perché il reddito di cittadinanza è presente nel contratto di governo sottoscritto da Lega e Movimento 5 Stelle ma non è ancora cominciato alcun iter per trasformare la proposta della campagna elettorale in legge. Che quella data in prima sia un’informazione inesatta, falsa, diventa chiaro sfogliando le pagine interne di RomaLavoro. A pagina 22 spunta un articolo che spiega «come cambia il mercato del lavoro», «dal reddito di cittadinanza al decreto dignità», senza dare indicazioni certe.

«Con l’avvento del nuovo Governo M5S-Lega si prospettano novità importanti per quel che riguarda l’intero mercato del lavoro. In questo primo piano di RomaLavoro cerchiamo di fare chiarezza sui due punti di discussione più accesa sul tema: il reddito di cittadinanza su cui i 5 Stelle hanno incentrato buona parte del loro programma elettorale e il Decreto Dignità entrato in vigore lo scorso 14 Luglio». Insomma, niente di definitivo. A pagina 23, poi, viene pubblicato un «documento che illustra esempi, requisiti e passaggi necessari per la richiesta del reddito di cittadinanza». Una richiesta che non si può fare, però, per ora. Qualcosa non torna. Davvero.

Il Pd: «Una fake news che prende in giro le persone»

La strana pubblicazione non è sfiggita nemmeno ai politici. «Il reddito di cittadinanza non esiste, lo stesso Governo lo ha affossato due giorni fa. Sarebbe utile chiedere RomaLavoro perché pubblica una #fakenews prendendo in giro le persone», ha dichiarato l’ex ministra ed esponente Pd Marianna Madia.

(Foto di copertina: la prima pagina di RomaLavoro)