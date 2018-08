Tiziana Cantone, la mamma e il post contro Sergio Di Palo

La madre di Tiziana Cantone, la giovane 31enne suicida, nel 2016, perché incapace di sopportare la vergogna per la diffusione di alcuni suoi video, ha aperto una pagina su Facebook dove ha pubblicato le foto dell’ex fidanzato della figlia, Sergio Di Palo, di recente rinviato a giudizio.

TIZIANA CANTONE E I POST CONTRO SERGIO DI PALO

La madre della giovane, Maria Teresa Giglio, ha fondato una associazione intitolata “Tiziana Cantone per le altre”. Nella pagina Fcebook collegata a questa realtà, lo scorso 25 luglio, è stato pubblicato un post al veleno, con tanto di foto di Tiziana e dell’ex: «Questo è Sergio Di Palo, prenditi la tua visibilità, volevi restare nell’ombra, gestivi Tiziana in modo che dovesse comparire solo lei. C’era un disegno criminale ai soli danni di mia figlia e non un ‘gioco di coppia’». Il post ha scatenato una marea di commenti all’indirizzo di Di Palo, alcuni anche molto violenti. Inoltre il messaggio è stato anche condiviso centinaia di volte.