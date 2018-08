Malore per Elettra Lamborghini. Il trasporto in ospedale e il ricovero: tutto in diretta Instagram

Spavento per Elettra Lamborghini e per i suoi fan. Come riporta il sito BitchyF, la giovane ereditiera ha avuto un malore mentre si trovava in Messico per la promozione del suo nuovo singolo «Pem Pem». Le immagini dell’arrivo dell’ambulanza, del trasporto in ospedale e del suo ricovero sono state pubblicate sul suo profilo Instagram, rassicurando tutti i suoi milioni di followers sul suo stato di salute.

A provocare il malore, dovrebbe esser stato il forte stress dovuto ai continui impegni promozionali a cui Elettra Lamborghini ha dovuto partecipare nell’ultimo mese, complice l’escalation del successo del suo ultimo brano che ha vertiginosamente scalato le classifiche musical di tutto il mondo. I fan sospettano che dietro il malessere della ricca ereditiera – famosa in Italia e Spagna per aver partecipato a reality come Riccanza, Super Shore, Grande Fratello e Geordie Shore – possano esserci anche motivi sentimentali. Negli ultimi giorni, infatti, Elettra Lamborghini aveva confessato sui propri canali social di non star attraversando un periodo semplice a livello personale.

Malore Elettra Lamborghini, i momenti di paura raccontati su Instagram

Lavoro e amore. Sarebbero queste le cause del forte stress che ha provocato il ricovero nell’ospedale messicano. «El estrés me paso la cuenta» – lo stress mi ha presentato il conto – si legge nella sua Instagram stories che la ritrae sdraiata in con una flebo inserita nel polso. Ma poi il messaggio rassicurante ai suoi fan: «Mi sto riprendendo. Grazie».

Malore Elettra Lamborghini, il suo singolo «Pem Pem» continua a volare

La sua vita da ereditiera, fatta di reality e «vida loca», ha avuto un’impennata negli ultimi sei mesi. Da quando ha pubblicato il suo primo singolo «Pem Pem» che, solo su Spotify ha ottenuto quasi 35 milioni di visualizzazioni. Un successo che ha obbligato la 24enne ereditiera di casa Lamborghini a prodigarsi in concerti, presentazioni ed eventi in tutto il mondo. Domani doveva essere tra gli ospiti del Festival Show di Jesolo Lido, ma la sua presenza sulle spiagge venete non è stata ancora confermata.

(foto di copertina: da Instagram Stories di Elettra Lamborghini)