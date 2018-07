Sarà un finale di fuoco quello che si prospetta per “Temptation Island“, il programma che mette le coppie in crisi dentro un reality show, condotto da Filippo Bisciglia. Saranno due gli appuntamenti di questa settimana: il primo lunedì 30 luglio e l’ultima puntata mercoledì primo agosto, sempre in prima serata su Canale 5.

TEMPTATION ISLAND 30 LUGLIO: PREPARATE I POP-CORN

Temptation Island 2018: per stasera lunedì 30 luglio, Lara metterà a dura prova la sincerità del suo uomo. Con delle telecamere nascoste seguirà il suo Michael scoprendo quanto lui reciti una parte.

Fidanzati e fidanzate si preparano a trascorrere un weekend da sogno con i single prima dei falò di confronto definitivi. Secondo i rumors una coppia prometterà colpi di scena. Non solo: rimane l’enigma tra Giada e Francesco: torneranno dall’isola insieme o si lasceranno definitivamente?

Intanto – secondo quanto riporta il sito Tgcom – il reality ha registrato una media d’ascolto da record con oltre 3 milioni 800 mila spettatori con il 21% di share. Il pubblico sarebbe perlopiù giovane: fra i 15 e i 24 anni è al 41% ed è al 33% fra i 25-34 con più donne che uomini.