Lo spot con Ciccio Graziani che sta diventando virale

«Mica c***». Ciccio Graziani, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, è stato coinvolto in uno spot di una nota catena di prodotti per la casa. Nel video la stella del calcio, accompagnato dalla bella Laura Cremaschi, commenta le offerte con una espressione decisamente colorita.

guarda il video:

A volte il genio….. pic.twitter.com/IHH0PxIEVc — Spongebob (@NESSUNSERVIZI0) 27 luglio 2018

Si tratta di uno dei tanti ciak di prova. Il tentativo però ha fatto ridere tutto il set e la ripresa del momento è diventata virale.

Ciccio Graziani: personaggio televisivo 2018!!! — Lucya Conti (@ContiLucya) 29 luglio 2018

Guerrilla marketing… lo state facendo bene… e a costo quasi zero 😂 — beverari_M (@Beverari_M) 29 luglio 2018