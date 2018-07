Ischia, l’hotel che ti offre lo sconto se sostieni Salvini

Pubblicato e poi cancellato. Il tweet dell’hotel Solemar di Ischia, diretto dal signor Aldo Presutti, ha suscitato diverse polemiche. Sull’account social della struttura turistica era comparsa la seguente frase: «Pert tutti amici sostenitori di Salvini. Vi sarà applicato lo sconto #salvininonmollare all’hotel Solemar terme beach and beauty di Ischia. Basta scrivere amico twitter di Aldo Presutti titolare». Il tutto corredato dei riferimenti telefonici e via mail dell’albergo.

Hotel Solemar, il tweet delle polemiche

Il tweet ha causato non poche polemiche: è stato molto condiviso in rete e ha ricevuto diversi commenti. La maggior parte dei quali negativi. C’è chi ha minacciato di disdire la prenotazione, c’è chi lo sconsiglia ai suoi amici. Non solo gli account social dell’hotel Solemar sono finiti nel mirino: anche la sua pagina su Tripadvisor è stata riempita di recensioni non positive. Immediata quindi la cancellazione del post.

Hotel Solemar, il perchè dell’iniziativa

Alla rete tuttavia non sfugge nulla e il tweet è stato prontaente oggetto di screenshot ed ha continuato a essere condiviso in questa formula. Nei giorni scorsi Matteo Salvini si era scagliato contro l’amministrazione comunale della cittadina spagnola di Maiorca, che lo aveva descritto come persona non gradita. Per rispondere alla provocazione, Salvini ha postato diverse immagini da luoghi di villeggiatura italiani per promuovere le loro bellezze a dispetto di quelle maiorchine.

Sulla scia di questa iniziativa, il titolare della struttura ha voluto prendere le difese, con questa trovata sui generis, del Ministro dell’Interno.