Non fiori, ma opere di bene. Il matrimonio tra i Ferragnez, al secolo Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez), ma non ci sarà alcuna corsa al regalo più scintillante. La coppia italiana più social, ha annunciato sui propri profili Instagram che non ci sarà nessuna lista nozze, ma tutti gli invitati parteciperanno a una raccolta fondi il cui totale sarà poi devoluto alla «causa più nobile» che i loro followers proporranno.

«In occasione del nostro futuro matrimonio abbiamo deciso di sostituire la celebre “lista nozze” con una raccolta fondi benefica tra noi e i nostri ospiti – si legge nel teso che accompagna il loro video-annuncio su Instagram -. L’intento è quello di devolvere il tutto ad una causa specifica». L’indirizzo mail «brandizzato» a cui inviare le proprie cause è charity@theferragnez.com, dove ciascun follower potrà raccontare la propria storia o quella di un loro caro.

Lista nozze Ferragnez, i fan invieranno le loro storie per ricevere la raccolta fondi



«Ciao ragazzi – inizia Chiara Ferragni nel video di coppia -. Come sapete tra poco più di un mese io e Fede ci sposeremo e abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma cogliere per poter aiutare in concreto uno o più dei nostri fan. Quindi non donare a una onlus, ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi». Nessuna batteria di pentola, macchina del caffè, candelabri «stile Maria Antonietta» e orologi da parete. «Quindi in sostanza – continua Fedez, abbracciato alla sua futura moglie – abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare a questa raccolta fondi. Quello che vi chiediamo è di mandare una mail e sottoporci le cause che, secondo voi, sono meritevoli di un supporto o di un aiuto».

Lista nozze Ferragnez, il matrimonio è alle porte

La coppia ha promesso di leggere tutte le proposte che arriveranno al loro indirizzo mail, per poi vagliarle e sceglie le più meritevoli. Quelle che «hanno più bisogno» del loro aiuto. I fondi raccolti andranno direttamente alla persona scelta dai Ferragnez. Non si sa ancora quando sarà comunicata la loro decisione, ma il loro matrimonio è ormai alle porte. Il primo settembre, a Noto. Ma latanto attesa lista nozze Ferragnez non ci sarà.