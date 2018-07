Non è stato sicuramente un «Happy meal». Il video della rissa al McDonald’s tra una cameriera – poi aiutata anche da una sua collega – e una cliente del ristorante statunitense ha fatto il giro del mondo. Nelle immagini, riprese e pubblicate sui canali social di Marie Dayag, cliente del fast food al momento della violenta lite e che ha deciso di riprendere la scena con il proprio smartphone, si vede una discussione verbale tra le due protagoniste che poi è degenerata in una vera e propria lotta.



Secondo il racconto dei presenti, la cliente aveva chiesto alla cameriera – evidentemente con dei toni non molto oxfordiani – di versarle altra soda, ma la dipendente del McDonald’s si è rifiutata e ha anche spento il distributore di bevande per evitare che la donna se la versasse da sola. In quel momento, la cliente infuriata ha iniziato ad apostrofare la cameriera, insultandola pesantemente e lanciandole contro le patatine fritte – il contorno principe dei menù del fast food statunitense – e il contenuto del bicchiere che era sul suo vassoio. Ma se ne sarebbe pentita ben presto.

Rissa al McDonald’s, schiaffoni e capellini (tirati) nel menù

La cameriera – di stazza nettamente superiore alla sprovveduta cliente – ha abbandonato la sua postazione dietro al bancone e ha affrontato a mani nude la donna che come prima difesa ha provato a colpirla con un vassoio. Tentativo vano, anzi, deleterio per lei. Nel giro di pochi minuti la cameriera l’ha colpita con schiaffi, pugni e colpi violenti, fino a trascinarla per i capelli contro i tavoli del ristorante.

Rissa al McDonald’s, come nei film di Bud Spencer

I colleghi camerieri hanno provato a separare le due donne, ma senza successo. Dopo qualche secondo – utile per riprender fiato – la cameriera, ferita nell’orgoglio dagli insulti della cliente, è tornata all’attacco colpendo ripetutamente – di nuovo – la donna, poi allontanata dal McDonald’s. Un meal poco happy e molto angry.

