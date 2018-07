Le crisi per Matteo Salvini, in questo momento, sono altre. Almeno quella con Elisa Isoardi sembra essere scongiurata. I sue sono stati insieme a una cena organizzata dall’ambasciata svizzera e si sono anche scattati un selfie, pubblicato dal quotidiano Libero (a questo link la foto). A inizio mese si erano rincorse le voci su un loro possibile allontanamento, visti alcuni post su Instagram in cui la conduttrice televisiva sembrava lasciare spazio a un po’ di malinconia.

Nessuna crisi Salvini-Isoardi, il selfie all’ambasciata svizzera

Da questo punto di vista, Matteo Salvini può stare tranquillo. I divorzi, al momento, sembrano maggiormente possibili con il suo alleato di governo (il Movimento 5 Stelle che non vuole completare la Tav) che con la sua dolce metà. La circostanza in cui è stata scattata la foto, poi, è stata confermata dallo stesso Salvini a Radio 24.

«Sono andato con la mia compagna al ricevimento dell’ambasciata svizzera – ha detto il ministro dell’Interno -. Confermo con un atto di coraggio». Insomma, tutto vero. Il resto è noia e camicie stirate. Sembra lontanissimo quel pomeriggio del 4 luglio, qundo la conduttrice – che sta per affrontare la stagione autunnale de La Prova del Cuoco – si spinse a scrivere su Instagram: «E ho imparato che si può volare anche soli se non c’è nessuno che merita il tuo cielo».

Nessuna crisi Salvini-Isoardi, le nuove sfide da affrontare in coppia

Al netto della battuta un po’ così a Radio 24 sul coraggio mostrato nel farsi scattare un selfie con la Isoardi (che, tra l’altro, fa la V di vittoria), il ministro dell’Interno è pronto ad andare avanti insieme alla sua compagna sulle battaglie che da qui ai prossimi mesi dovrà affrontare. Comprese, con ogni probabilità, le nomine in Rai.

