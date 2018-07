Kim Jong-Un cambia la dieta dei soldati nordcoreani. Ma non la sua

Vedendolo, in foto, forse sembra essere la persona meno adatta a dare consigli alimentari, ma il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un si è riscoperto (anche) nutrizionista e vuole cambiare la dieta del proprio esercito. Basta riso e mais, da ora in avanti la Corea del Nord servirà ai propri soldati dei pasti che li facciano «sentire più amati».

Più proteine e meno carboidrati. La dieta tipo del nordcoreano medio è fatta di riso, mais, pasta e fagioli e kimchi – piatto a base di verdure fermentate con spezie e frutti di mare -, tutti prodotti privi di grassi e poveri di proteine. Troppo poco, troppo banale per regalare emozioni culinarie a chi ogni giorni è impegnato a difendere il proprio territorio. Secondo Kim Jong-Un, il Paese dovrebbe offrire ai militari una dieta a base di semi di soia, ancor meglio se fermentata, che contengono il 36% di proteine.

Kim Jong-Un dietologo per un giorno

Comfort food alla coreana. L’obiettivo di questo cambio di alimentazione, secondo il dittatore nordcoreano, è quello di far sentire più amati i soldati, che sono circa 1,3 milioni sugli oltre 25 milioni di cittadini. Ma sarà una dieta sufficiente? Sicuramente un regime alimentare simile è comunque migliore di quello che caratterizza i pasti di Kim Jong-Un. E la sua silhouette ne è la conferma.

Kim Jong-Un, la sua dieta a base di Emmental

Sulle sue luculliane tavole, tra colazioni, pranzi e cena, si alternano cioccolato belga, Emmental, champagne e vodka. Come raccontato dal Mail Online, Kim Jong-Un ogni anno spende oltre 180mila Won (quasi 70mila euro) ogni anno per farsi arrivare dalla Svizzera il suo formaggio preferito. La metà di quanto speso nel 2016 in vodka. Il totale speso 2 anni fa solo per riempire la sua tavola ha sfiorato il milione di dollari. Tanto, troppo. Ma una cosa è certa: il suo dietologo non ha mai avuto il coraggio di rimproverarlo.

(Foto di copertina: Kcna/Xinhua/ZUMA Wire)