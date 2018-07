«Il direttore va a tr*ie»: l”avviso’ della società su Twitter fa il giro della rete

«Il direttore va a tr*ie e se le porta in giro». È un avviso davvero singolare, che ha il sapore della vendetta di qualche collaboratore, quello comparso due giorni fa sulla pagina Twitter di una società che si occupa di corsi di formazione nel settore dell’ospitalità. Il messaggio, postato e poi rimosso dall’account della Hospitality School srl, ha fatto il giro della rete, condiviso da centinaia di utenti prima di essere eliminato e poi rilanciato dalle pagine che segnalano gli epic fail. «Non vi conviene affidarvi a questa società. Il direttore va a tr*ie e ha pure il coraggio di portarsele in giro. Ciao», è il testo completo del tweet.

Lo strano messaggio della società su Twitter: «Il direttore va a tr*ie e se le porta in giro»

Le reazioni e le battute non sono mancate. «Hanno avuto più visualizzazioni grazie a quel tweet che anni di onorata carriera…», ha commentato qualche utente. E ancora: «Mi aspetto il prossimo stagista che se ne uscirà con un ‘Signori engagement a bomba sto mese su Twitter…’». «Mi fa impazzire che continuino a twittare come se niente fosse». Sulla pagina Facebook ‘Social media Epic Fails’ il messaggio, accompagnato dalla frase «Trattate bene gli stagisti», ha ottenuto centinaia di condivisioni e oltre 2mila reazioni. «Quando non ti rinnovano garanzia giovani e allora ti incazzi», è uno dei commenti.

(Immagine di copertina dalla pagina fan Facebook Social media Epic Fails)