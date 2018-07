Temptation Island fail: le coppie spoilerano tutto su Instagram

Spoiler su spoiler, cuoricini su Instagram nei profili dei fan su post che riguardano la coppia o follow/unfollow. I sempre più attenti spettatori di Temptation Island sanno in pratica chi ha retto il falò di confronto e chi no.

Del caso, secondo cui la produzione dovrebbe sequestrare i cellulari dei concorrenti fino alla fine del programma, se ne è occupato Bitchyf.it.

Temptation Island, ecco chi si è lasciato e chi sta ancora insieme:

1) Oronzo e Valentina sono tornati insieme: la ragazza ha deciso di rivestire i panni della crocerossina e curare l’uomo con la malattia delle donne.

2) Riccardo e Ida si sono lasciati, il falò di confronto lo ha richiesto lui.

3) Francesco e Giada si sono lasciati: i due non si seguono più su Instagram.

4) Andrea e Raffaela stanno tutt’ora insieme: i due mettono like a fanpage della coppia e organizzano incontri.

5) Gianpaolo e Martina stanno tutt’ora insieme: i due continuano a mettersi like su Instagram.