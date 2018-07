Assia Montanino e la relazione con il consigliere di Di Maio

Non si placano le polemiche su Assunta ‘Assia’ Montanino, la 26enne di Pomigliano D’Arco, cittadina di origine di Luigi Di Maio, assunta come segretaria particolare del leader M5S (doppio incarico al Mise e al Ministero del Lavoro) per un compenso che supera i 70mila euro l’anno. La ragazza non ha ancora reso pubblico il suo curriculum vitae, che dunque resta un mistero. L’ultima novità sul suo conto riguarda una sua relazione sentimentale con Salvatore Barca, segretario parlamentare di Di Maio. Ne ha scritto ieri il quotidiano Il Mattino di Napoli: «La giovane a ogni modo ha guardato al futuro con ottimismo grazie al diploma di laurea triennale in economia aziendale nel frattempo conseguito. Un altro momento importante della vita di Assia Montanino è stato l’incontro con Salvatore Barca, da cinque anni fidatissimo segretario parlamentare di Luigi Di Maio». «Ora Salvatore e Assunta convivono a Roma. Prima la neo segretaria ministeriale era fidanzata con un ragazzo di Castellammare».

Assia Montanino, fidanzata con il segretario parlamentare di Di Maio

Le informazioni sulla vita privata di Assia Montanino sono state rilanciate oggi in prima pagina dal Giornale. I due si sarebbero conosciuti a Roma. Lui lavorava come capo della segreteria dell’allora vicepresidente della Camera Di Maio e lei come stagista alla Camera dei Deputati. Poi il rapporto si sarebbe consolidato, fino a diventare una relazione. Non c’è nulla di male – evidenzia il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti – e infatti tante coppie condividono l’esperienza politica, il lavoro e sono legati sentimentalmente, ma la circostanza stona con le storiche, numerose battaglie del Movimento 5 Stelle contro il familismo.

(Foto di copertina: Assia Montanino. Immagine dal suo profilo Facebook)