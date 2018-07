Milano, un uomo si lancia dal terzo piano: il carabiniere lo afferra per un piede

È un salvataggio miracolo quello avvenuto la notte scorsa a Milano. Un uomo di 29 anni sotto effetto di stupefacenti per scappare ai carabinieri si è lanciato nella tromba delle scale al terzo piano ma un militare dell’Arma è riuscito ad afferrarlo per un piede e a salvarlo, incredibilmente.

L’episodio si è verificato in via privata Bobbio. Il 29enne poco prima dell’arrivo dei carabinieri stava litigando con la propria compagna di 27 anni. I vicini di casa hanno chiamato il numero di emergenza 112 e appena l’uomo ha visto le divise ha iniziato a inveire, poi è salito in piedi sul parapetto del terzo piano e si è lasciato andare nel vuoto. Il salvataggio ha impedito gravissime conseguenze. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e una volta tirato su è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

