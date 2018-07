Il ministro dello Sviluppo Economico Di Maio smentito dal Ministero dell’Economia

È una situazione paradossale quella che si è venuta a creare ieri, dopo l’intervento su Facebook di Luigi Di Maio che ha evocato un complotto sui dati contenuti in una tabella allegata al Decreto Dignità (che indica 8mila posti all’anno a rischio per la stretta sui contratti a termine). Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico in un video ha attaccato alti burocrati e non meglio precisati apparati dello Stato. In una sola parola, le «lobby». Il Ministero dell’Economia lo ha smentito.

Di Maio evoca il complotto

«Ci tengo a dirvi – ha affermato il capo politico del M5S sul social network – che quel numero è apparso la notte prima che il decreto venisse inviato al Quirinale. Non è un numero messo dal governo». E ancora: «Quel numero per me non ha nessuna validità, perché nessuno ha spiegato davvero cosa significava. La verità è che questo decreto dignità ha contro lobby di tutti i tipi». Di Maio, insomma, ha negato ogni responsabilità del suo super ministero. «Non è una cosa che ci hanno messo i miei ministeri, non è una relazione che hanno chiesto i miei ministeri e soprattutto non è stata chiesta dai ministri della Repubblica», sono state le sue parole. ha adombrato anche il sospetto che il numero degli 8mila posti in meno «sia stato il modo di indebolire la legge e per fare caciara. Non mi spaventa, siamo abituati a cose peggiori contro di noi».

Il Mef lo smentisce

Di Maio ce l’ha con la squadra del ministro dell’Economia Giovanni Tria, con super tecnici che l’economista ha confermato e che erano stati scelti dal suo predecessore Pier Carlo Padoan. Le accuse sono state ribaltate dal Mef nel giro di poco. Fonti di via XX Settembre hanno fatto filtrare ieri che il dato degli 8mila posti era già contenuto nella relazione tecnica arrivata al dicastero. Con una nota non firmata il ministro Tria ha intestato il numero a Di Maio evidenziando che per legge tocca al «ministero proponente» fornire i dati, come accaduto sul decreto Dignità. Padoan ha replicato: «Non ho sentito quanto affermano dal M5S, ma se insinuano che qualcuno della mia ex squadra si sia comportato scorrettamente, magari perché sobillato, lo respingo sdegnosamente. Sarebbero accuse di gravità incredibile».

