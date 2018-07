Il video dell’incidente di George Clooney

George Clooney ha avuto un frontale con un’auto mentre era a bordo della sua moto in Sardegna. L’attore stava raggiungendo, come ogni giorno, il set della serie «Catch22», nei dintorni di Olbia, quando è piombato su un’auto che stava svoltando a sinistra. L’attore, che ha fatto un brutto volo durante l’impatto, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni per escoriazioni al ginocchio.

Le immagini sono del Corriere della Sera:

(Foto da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / ETTORE FERRARI)