Il 10 luglio la compagnia telefonica Tre ha avuto un problema piuttosto serio su tutta la rete nazionale: in modo particolare, Tre non ha funzionato per quanto riguarda la connessione dati, non avendo garantito la copertura di internet ai propri clienti e abbonati. Il problema si è registrato da questa mattina e sta interessando diverse aree dell’Italia. Alle 9.50, sugli account social della compagnia telefonica, è stato pubblicato un breve comunicato: «Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio». Al momento, l’emergenza è stata risolta: i problemi si sono verificati a macchia di leopardo un po’ su tutto il terrotorio nazionale.

Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio. — 3 Italia (@Tre_It) 10 luglio 2018

Perché Tre non ha funzionato in tutta Italia?

I primi problemi si sono registrati già tra le 4 e le 6.30 del mattino, ma la questione è letteralmente esplosa dopo questa fascia oraria, quando si registra – per ovvi motivi – una maggiore attività. La portata del fenomeno è stata decisamente importante: tant’è che risultava praticamente impossibile contattare il servizio di assistenza clienti al numero 133 che non era raggiungibile o era completamente disattivo.

Non solo: in alcuni casi, a fare le spese di questo black-out della rete Tre sono anche le chiamate e il servizio SMS. A intermittenza, infatti, si sono registrati problemi anche per l’utilizzo di queste funzioni base, segnale – con ogni probabilità – che tutta la linea sta avendo problemi. Le cause del black-out, comunque, restano ignote.

Tre non funziona nella connessione internet, chiamate e SMS piuttosto regolari

Al di là di piccoli e temporanei black-out sulla linea delle chiamate in entrata e in uscita e del servizio SMS (a volte, sugli smartphone, compare per qualche secondo l’informazione «Solo chiamate di emergenza»), in ogni caso, questi servizi sono tutto sommato garantiti. Il vero problema era rappresentato dalla gestione della connessione dati che, per lunghi tratti della giornata, non poteva assolutamente essere utilizzata.

La situazione è comunque in corso di analisi e, speriamo, di pronta risoluzione del problema.

Tre non funziona, il disagio degli utenti

Intanto si registrano utenti inferociti contro la compagnia telefonica. Sui social network, infatti, sono stati pubblicati diversi messaggi di protesta da parte di clienti che chiedono quantomeno una spiegazione per questa improvvisa (e duratura) interruzione del servizio:

@Tre_It il vostro servizio NON FUNZIONA in tutt’italia, almeno una spiegazione… — Luigi (@gigi_mori65) 10 luglio 2018

@Tre_It Signori, però è davvero impensabile che un colosso come il vostro ancora non abbia fatto un comunicato ufficiale per segnalare a tutti i propri clienti (e non siamo pochi), che il servizio Internet e chiamate è praticamente Down in tutta Italia. Credo sia basilare, credo. — La Bartu (@luciabartu) 10 luglio 2018

@Tre_It linea assente da 4 ore c.a. in tutta Italia!! 133 muto — alessandro corsi (@anelithus) 10 luglio 2018

