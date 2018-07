Ufficiale, Cristiano Ronaldo alla Juve! Ma dall’aereo scende un’amara sorpresa

Il calciomercato, a volte, sa di essere una crudeltà estrema, con notizie confermate e poi smentite, arrivi e partenze che nascono e muoiono nel giro di pochi minuti; a volte, sempre, capita di essere scambiati per qualcun altro e la psicosi per Cristiano Ronaldo lo sta altamente dimostrando.

L’arrivo di CR7 alla Juventus avrebbe qualcosa di clamoroso. Talmente tanto che nella giornata di venerdì 6 luglio i giornalisti di diverse testate sono stati mobilitati per accogliere a Linate il colpo del secolo. Peccato che dall’aereo intercettato sia sceso Fabio Borini, non il campione del Real Madrid…

Ancora prima il neo-acquisto Armando Izzo, difensore del Genoa passato al Torino, era stato scambiato per Ronaldo.

Sul fronte delle notizie confermate è sempre bene confrontarsi con giornali specializzati, come la Gazzetta.it:

Momento di stallo a Madrid. Florentino Perez vuole che sia Cristiano Ronaldo a dire che se ne vuole andare, che la responsabilità del divorzio ricada sul giocatore, e da parte di Ronaldo non c’è grande intenzione di accontentare il presidente, con il quale il rapporto, sempre freddino, si è congelato negli ultimi mesi. I giornali di stamattina si mantengono in posizione attendista: resta la convinzione che l’affare si farà ma non sono chiari tempi e modi. Per esempio As aveva parlato parecchio di una possibile festa d’addio, cosa abbastanza inusuale per un giocatore che va a una diretta concorrente per la lotta a un titolo importante come la Champions, e infatti ora lo stesso quotidiano ha fatto marcia indietro.