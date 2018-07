Diletta Leotta lascia il calcio per “Il contadino cerca moglie”

Diletta Leotta, data come erede della conduzione calcistica al posto della miliare Ilaria D’Amico starebbe per cambiare, non di poco, la sua carriera televisiva. Lasciando il calcio per il suo primo programma di intrattenimento puro. Secondo un’anticipazione di TvBlog, la conduttrice andrà a condurre il reality “Il contadino cerca moglie” su Foxlife, arrivato ormai alla quarta edizione.

«Nelle passate settimane – spiega TvBlog – scrivemmo di una offerta declinata da parte della giornalista, che però sarebbe tornata sui suoi passi (come sostenuto da TvZoom) in un periodo nel quale, tra le altre cose, la piattaforma satellitare non ha confermato (per il momento) la programmazione delle partite della serie cadetta. Che la fase di stallo abbia influito sulle sue scelte professionali?»