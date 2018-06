Giulia De Lellis e il post con “Qual’è” | VIDEO

Voleva chiedere un buon ristorante di pesce in Sardegna ma la sua Instagram story non è di certo passata inosservata. Giulia De Lellis chiede ai fan “Qual’è” il posto migliore per il pescato nel nord dell’isola.

Sì, “Qual’è” scritto così.

A cuesto punto credo lo stia faccendo a posta. pic.twitter.com/hyeBuPGsPK — LALLERO (@SeeLallero) 25 giugno 2018

Coma spiega Treccani la grafia corretta nell’italiano contemporaneo è qual è, senza apostrofo.

«La grafia qual’è, anche se molto diffusa – precisa – è scorretta, perché non si tratta di un caso di elisione, ma di troncamento, dal momento che qual esiste come forma autonoma».