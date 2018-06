Chi conosce Giuseppe Conte alzi la mano, un italiano su tre non sa chi sia

Sono finiti i tempi delle consultazioni post 4 marzo quando il nome di Giuseppe Conte entrava e usciva costantemente dal dibattito italiano.

A oggi invece alla domanda su quale sia il primo ministro italiano, un italiano su tre non saprebbe indicare Giuseppe Conte.

Lo rivela un articolo del Giornale a firma di Renato Mannheimer:

Ve detto però che il dato, seppure di interesse, per certi versi non è sorprendente. Per almeno due motivi. Il primo sta nel fatto che, come è noto, sono molti gli italiani che non seguono da vicino le vicende politiche e, spesso, se ne disinteressano completamente. Secondo una ricerca condotta dalla stessa EumetraMR, meno di un italiano su 10 dichiara di seguire “molto” la politica e un altro 29% la osserva con media intensità. Se ne deduce che, nell’insieme, il 63% dei cittadini dichiara di non interessarsi di politica. Tra questi ultimi, si registra una significativa accentuazione di persone anziane, con basso titolo di studio che, non a caso, costituiscono anche una porzione importante di coloro che danno oggi una indicazione errata sul nome del capo del governo. Il secondo e più rilevante motivo di questa parziale non conoscenza del nome del presidente del Consiglio sta però, con tutta evidenza, nel livello di visibilità che lo stess prof. Conte ha assunto, mantenendo per lo più una presenza sullo scenario politico per molti versi “defilata”. Le sue dichiarazioni sono scarse e le sue prese di posizione anch’esse assai centillinate.