Carolyn Smith contro Brigliadori: «Dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza»

Intervistata oggi da Il Corriere della Sera Carolyn Smith ha criticato, non poco, le dichiarazioni di Eleonora Brigliadori.

Come spiega BitchyF Brigliadori per le sue parole contro Nadia Toffa (che attualmente sta lottando contro il cancro) è stata esclusa da Pechino Express.

«Mi sono sentita molto protetta dalla Rai – spiega Carolyn Smith – e sono orgogliosa di lavorare in un’azienda in cui si ragiona così. La Rai mi ha tutelata da chi poteva mandare messaggi sbagliati, non tanto a me, che sono forte, ma a tante donne che, forse, lo sono meno. Eleonora Brigliadori dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza prima di parlare».

«La prima volta che l’ho sentita parlare sull’argomento – aggiunge – sono svenuta. Seriamente, davanti alla tv mi sono sentita male. Dice cose gravissime e offensive, tipo che la chemioterapia uccide, i tumori no. Così facendo offende non solo tutti i medici che ogni giorno si impegnano nella ricerca, ma anche chi lotta contro i tumori. Io non la conosco personalmente. Mi auguro non dica quelle cose perché si trova in un momento di debolezza, visto che da un po’ non era in televisione. Ma dare voce a queste cose sarebbe stato davvero pericoloso. Ripeto, mi auguro di non trovarmela davanti. Cosa farei se me la trovassi davanti? Le direi esattamente tutto quello che penso. In faccia. Di riflettere e smettere di dire cavolate: non tutte le persone che la sentono sono forti. Io non scendo nello specifico perché ognuno ha un percorso personale, ma per tutti la sola strada è la scienza e la medicina».