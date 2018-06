Elezioni a Pisa, l’indecente volantino con la donna con il burqa

Un volantino elettorale con l’immagine di una donna che indossa il burqa ad indicare una ‘minaccia’ islamica. È l’indecente iniziativa che qualche stupido sostenitore di uno dei candidati in campo ha deciso di diffondere a Pisa. Nel capoluogo di provincia toscano domenica prossima, 24 giugno, si vota per il ballottaggio delle Elezioni Amministrative. A sfidarsi sono Michele Conti e Andrea Serfogli, candidati a sindaco rispettivamente per la coalizione di centrodestra e per lo schieramento di centrosinistra.

Sui social volantino elettorale per il ballottaggio a Pisa con la foto di una donna con il burqa

Sui social network è comparso un volantino che invita a votare per Conti con la foto di una donna con il burqa e un bambino in braccio e la domanda a fare da titolo: «Sarà questo il futuro di Pisa?». «Decidi tu…», c’è poi scritto. Più in basso due caselle con i nomi dei due candidati alla carica di primo cittadino e la croce su Conte. Ovviamente non è chiaro chi sia responsabile del messaggio elettorale, chi abbia commissionato il volantino. Sul foglio non è indicato nemmeno chi lo abbia stampato. È da escludere (fino a prova contraria) che ci sia una responsabilità di candidato a sindaco o altri politici. È evidente la gravità della diffusione di un messaggio fuorviante.

Kinzica Sorrenti, una social media manager che su Facebook ha condiviso l’immagine del foglio, sulla sua bacheca ha scritto: «Ora, questo volantino indecente, fuorviante, falso e pericolosissimo è arrivato nelle case di alcuni pisani (sicuramente all’Isola Verde). Chiedo ai contatti avvocati (oppure ai vostri), questa ‘pubblicità comparativa’ ingannevole è passibile di denuncia? No perché lavorando in pubblicità so che negli anni si è fatto molto per tutelare il consumatore (fino quasi ad azzerare i margini di creatività per certi settori) spero bene che sia stato fatto altrettanto per tutelare i cittadini».

(Immagini via Facebook)