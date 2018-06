Una giornalista in lacrime mentre dà la notizia dei piccoli migranti tolti ai genitori. Rachel Maddow, un volto noto del canale televisivo americano Msnbc, ha pianto in diretta davanti alla telecamera, senza riuscire a leggere il lancio di agenzia sui piccoli sottratti agli adulti che erano entrati illegalmente negli Stati Uniti, destinati a tre strutture in Texas. «Scusate, non ce la faccio», ha detto ai telespettatori dello show notturno.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to “tender age” shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR

La giornalista televisiva ha chiesto aiuto alla regia per non mostrarsi in lacrime: «Abbiamo una grafica?», ha chiesto ai tecnici. Dopo aver ripreso la linea Maddow si è poi nuovamente scusata. Poi, su Twitter ha scritto: «Mi dispiace. Il mio lavoro prevede che io sia capace di parlare mentre sono in tv». In alcuni tweet successivi la giornalista ha anche riportato il testo che non è riuscita a leggere quando era in onda.

Ugh, I’m sorry.

If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I’m on TV.

What I was trying to do — when I suddenly couldn’t say/do anything — was read this lede:

1/6

— Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20 giugno 2018