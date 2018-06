UnfollowPechino: rivolta contro Eleonora Brigliadori. Esclusa da Pechino Express?

«Che ne direste di iniziare a defolloware Pechino Express fino a quando non verrà data un’adeguata giustificazione alla presenza della Brigliadori nel programma? #UnfollowPechino». a proporlo non è uno qualunque ma Davide Maggio, critico televisivo molto seguito in rete. Cosa succede? Per la prossima edizione di Pechino Express, adventure-game di Rai2, prodotto da Magnolia, è stata scelta la ex conduttrice Eleonora Brigliadori.

Come molti sanno Brigliadori negli ultimi anni segue diverse teorie discutibili: contro la medicina tradizionale per la cura del cancro e contro l’obbligatorietà dei vaccini. Il culmine però si è raggiunto ieri quando la showgirl ha detto sulla iena Nadia Toffa (che lotta contro un tumore): «Chi è causa del suo mal pianga se stesso il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza».

Brigliadori non stima Toffa da sempre. Quando, qualche anno fa, l’inviata piombò nel mezzo di alcune sue attività in cui sosteneva teorie pseudoscientifiche. Davanti alle domande di Nadia Brigliadori perse letteralmente le staffe.

Sui social è quindi partita la rivolta contro il programma con l’hashtag #UnfollowPechino.

La Brigliadori è una persona altamente pericolosa per una tv pubblica, una donna che ha chiamato le chemioterapie (salvatrici di migliaia di vite) stronzate. Fuori da #pechinoexpress #UnfollowPechino — MƖƇЄƝЄ ♐ (@Micene_sagitter) 18 giugno 2018

#UnfollowPechino I fan storici di @PechinoExpress si sono ribellati subito non appena saputo della presenza della #Brigliadori….. Adesso è ancora più chiaro a tutti che è inconcepibile la presenza di una simile persona a un programma Rai. È un insulto a tutti!!! Che delusione!! — Anna Nobile (@AnnaNobile1) 18 giugno 2018

#UnfollowPechino Ho visto gente morire di cancro perche la malattia è stata più forte della loro lotta.

Non voglio vedere in tv gente che specula sulle loro morti.@CdGherardesca @PechinoExpress siamo più responsabili e mantengano l’onore di un programma forte e corretto. — Momager (@Iperbole29) 18 giugno 2018

Non è escluso che la produzione possa eliminare la vip dal cast in queste ultime ore. In tal caso avrà influenzato l’ultima sparata della futura concorrente. Sparata che non è passata inosservata.