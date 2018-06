Salvini annuncia: «Questa settimana incontrerò il Papa». E il Vaticano lo smentisce

«Probabilmente questa settimana avrò l’onore di incontrare Papa Francesco e questo mi riempie di gioia». Con queste parole il leader della Lega Matteo Salvini aveva annunciato un faccia a faccia imminente con il Pontefice. L’incontro è stato però smentito nel giro di poco. Dal Vaticano hanno infatti negato qualunque contatto con il nuovo ministro dell’Interno e appuntamenti. Lo hanno fatto con tre parole, inequivocabili. «Non c’è niente», hanno fatto sapere.

Salvini: «In settimana incontrerò Papa Francesco». Ma il Vaticano smentisce

La smentita è arrivata dal portavoce della Santa Sede Greg Burke, che è stato contattato dall’agenzia di stampa La Presse. Con quel «Non c’è niente» sono stati negati sia incontri a porte chiuse che a margine dell’udienza generale. Va comunque precisato che Salvini non ha parlato chiaramente di un colloquio con il Papa in Vaticano. E in teoria il segretario legista potrebbe anche salutare il Pontefice sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino giovedì prossimo, prima che l’aereo papale decolli alla volta di Ginevra. Questo perché, da protocollo, ogni volta che il Papa lascia il suolo italiano per un viaggio apostolico, il governo italiano invia un suo rappresentante per un saluto formale. Il presidente della Repubblica invece invia un telegramma di congedo.

(Foto di copertina da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / MATTEO BAZZI)