Si suicida nella tipografia, i giornali Gedi optano per lo sciopero

La notizia del suicidio di un uomo di 49 anni, caporeparto della tipografia di Savogna in provincia di Gorizia, riporta l’attenzione sulle troppe morti sui luoghi di lavoro. La delocalizzazione dello stabilimento a Padova, che stampa i quotidiani del gruppo Gedi il Messaggero Veneto e Il Piccolo, ha avuto un impatto troppo forte sull’uomo, che ha deciso di impiccarsi all’interno della tipografia dopo che, dalle prime ricostruzioni, si è pentito di avere rifiutato il trasferimento.

Una volta appresa la vicenda, i quotidiani del gruppo Gedi, tra cui Repubblica e La Stampa, hanno proclamato uno sciopero per domenica 17 giugno.

“La notizia colpisce profondamente le nostre redazioni, che in questo periodo sono alle prese con una serie di novità, a livello lavorativo, organizzativo e grafico, intraprese da Gedi News Network“, si legge in un comunicato dell’assemblea dei redattori del Piccolo e del Messaggero Veneto”.

Una preghiera per il tipografo che si è tolto la vita a Gorizia. Per tutti i lavoratori messi da parte. Per chi è più fragile. Per chi resta sotto. Per quello che non si può sapere. E per quello che si sa.

— Niccolò Zancan (@NiccoloZancan) 16 giugno 2018