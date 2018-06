Tragedia nel mondo del nuoto sincronizzato, è morta la ventenne Noemi Carrozza

Noemi Carrozza, atleta di nuoto sincronizzato, è morta all’età di 20 anni dopo un incidente in motorino a Roma, città dove viveva. La ragazza era tesserata per la società All Round e ha preso parte a numerose manifestazioni sportive giovanili dai mondiali junior, giochi europei e in coppa Comen.

Chi è Noemi Carrozza

La Federnuoto ha inviato il suo cordoglio: “Giungano a familiari, società ed amici le più sentite condoglianze dal presidente Paolo Barelli, dai presidenti onorari Salvatore Montella e Lorenzo Ravina, dai vice presidenti Andrea Pieri, Francesco Postiglione e Teresa Frassinetti, dal segretario generale Antonello Panza, dal consiglio e dagli uffici federali, dal citti’ delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, da tutti gli staff tecnici e dall’intero movimento», si legge sul sito.

Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino.

La vogliamo ricordare così, mentre danza nell’acqua con tutta la passione che aveva ❤️https://t.co/JRL2HhIMuc pic.twitter.com/0WH1mq97qh — Federnuoto (@FINOfficial_) 15 giugno 2018

Morte Noemi Carrozza, messaggi Twitter e Instagram

La tragica notizia è stata subito rilanciata sui social network, in un abbraccio virtuale commosso.

Italian senior championship, team ♥️ Un post condiviso da Noemi Carrozza (@noemicarrozza) in data: Giu 3, 2018 at 11:26 PDT