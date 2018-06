Anna Tatangelo è svenuta in sala parto, mentre stava per diventare zia. Troppa emozione e la cantante, davanti alla sorella Silvia che stava per dare alla luce la piccola Sofia, ha avuto un mancamento. Tutto è testimoniato dalle sue stories sul suo profilo Instagram dove poi si vede Anna a gambe all’aria sdraiata su alcune sedie. Lei dopo qualche minuto si riprende mentre il fratello la sfotte senza pietà.

