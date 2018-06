Napoli, aveva 676 multe da pagare ma era irreperibile: (finalmente) rintracciato dai vigili

Aveva quasi 700 multe da pagare e si era reso irreperibile. I vigili sono riusciti a rintracciarlo. Protagonista della singolare vicenda è un uomo di 32 anni di Napoli. Nei suoi confronti erano state elevate ben 676 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada ma non era stato finora possibile notificarle per irreperibilità dichiarata.

Napoli, 32enne aveva quasi 700 multe da pagare ma era irreperibile: rintracciato dai vigili

Gli agenti della polizia municipale di Napoli sono riusciti a rintracciare il 32enne e lo hanno convocato al comando dove, una dietro l’altra, gli hanno consegnate tutte le multe. L’uomo è stato individuato grazie a verifiche ed accertamenti incrociati tra Agenzia delle Entrate ed utenze Enel, telefono e gas.

