Vi ricordate i ragazzi del saluto romano al Socrate? Sono andati in sinagoga

La classe del liceo romano Socrate conosciuta alle cronache nei giorni scorsi per una foto in cui degli studenti facevano il saluto romano sono andati oggi in Sinagoga.

I ragazzi, tra cui gli autori del gesto, hanno incontrato anche la presidente della comunità ebraica Ruth Dureghello e le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla deportazione ad Auschwitz. Era stata la Dureghello ad invitare la classe che è stata accompagnata da una professoressa. “Educare i ragazzi alla memoria”, questo l’obiettivo della comunità che ha postato sui social una foto dell’incontro.

(foto di repertorio ANSA/MASSIMO PERCOSSI)