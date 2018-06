Web Marketing Festival, presentata l’edizione 2018

L’appuntamento è per il 21, 22 e 23 Giugno al Palacongressi di Rimini. Il Web Marketing Festival taglierà il nastro della sua 6^ edizione, con oltre 50 eventi e 20 iniziative in programma. I temi affrontati saranno quelli dell’innovazione digitale e sociale, della formazione professionale di qualità sul web marketing e sul digitale, ma anche su talk ispirazionali e dibattiti sui trend del futuro.

Web Marketing Festival 2018, la presentazione della sesta edizione

Partner d’eccezione – tra cui Amazon, Aruba, Open Fiber, Barilla, Enel e Gruppo Mondadori – si accompagneranno a un’ampia Area Espositiva con i più importanti player italiani e internazionali del mondo tech e della robotica. Ma ci sarà spazio anche per lo show e per l’intrattenimento artistico e musicale, con diversi ospiti che si alterneranno sul palco (tra cui Gli Autogol, noti per il loro successo sui social network e in alcune trasmissioni sportive televisive) e un contest musicale in collaborazione con RDS 100% Grandi Successi. A condurre la tre giorni, insieme a Cosmano Lombardo chairman del Web Marketing Festival, ci saranno Elio e Le Storie Tese e Cristina Chiabotto.

Web Marketing Festival, le novità del 2018

Oltre 400 tra speaker e ospiti da tutto il mondo interverranno all’interno di 45 sale formative e 15 workshop dedicati al web marketing e all’innovazione digitale, rendendo il Web Marketing Festival non solo un punto d’incontro, ma anche un inclusivo luogo di formazione e interazione tra mondi diversi e persone che, a vario titolo, si interfacciano al mondo digitale. Grazie ai suggerimenti degli utenti, inoltre, sono nate nuove sale che vanno ad ampliare ulteriormente l’offerta formativa del Festival, come Ecommerce e Retail, Crowdfunding, Coding & IT, Blockchain e Criptovalute, Digital HR e Digital for PMI. Tra le novità tematiche di questa edizione anche speech e talk dedicati a Realtà Aumentata e Virtuale, Big Data & Aerospace, Sostenibilità Ambientale, Open Innovation e un focus importante sull’Intelligenza Arti ciale, con approfondimenti a cura di Oracle e Microsoft.

Ci sarà spazio anche per un contest per StartUp, giunto alla sua quinta edizione: si sono messi in gioco 1000 progetti per quella competizione tra giovani imprese che può essere considerata la più grande d’Italia. Infine, i due Hackathon: uno dedicato alle Fake News, con partner d’eccezione come La Stampa e agenzia ANSA, e uno realizzato insieme a Infnity, il primo organizzato dal Gruppo Mediaset.