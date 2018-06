A 32 anni di distanza dall’ultima volta, i mondiali di calcio torneranno nel Nuovo Continente. La candidatura di Usa, Canada e Messico è stata preferita dalla Fifa di Gianni Infantino a quella del Marocco. Una candidatura congiunta (come per Corea e Giappone nel 2002) che ha reso praticamente imbattibile la proposta fatta al di là dell’oceano Atlantico.

Mondiali Usa Canada Messico, le partite

L’edizione 2026 del Mondiale di calcio sarà la prima a 48 squadre, per un totale di 80 partite: una vera e propria rivoluzione che partirà in un territorio dove il soccer è davvero elemento di un nuovo modo di fare sport. Delle 80 partite totali, 60 si giocheranno negli Stati Uniti (incluse tutte quelle dai quarti di finale in poi), mentre Canada e Messico ospiteranno 10 partite ciascuno.

In ogni caso, dunque, si tratterà di un mondiale a forte trazione statunitense, con gran parte degli impianti e delle strutture che verrà realizzata negli States. Tuttavia, la candidatura congiunta è stata fondamentale per convincere gli esperti della Fifa. Da questo punto di vista, se si eccettua l’edizione di Corea e Giappone, il mondiale sta seguendo l’esempio delle manifestazioni organizzate negli ultimi anni dalla Uefa: gli europei di calcio, infatti, da diversi anni a questa parte sono stati ospitati da due Paesi diversi. E nel 2020 diventeranno una vera e propria manifestazione itinerante in giro per l’Europa (anche l’Italia ospiterà alcune partite).

Mondiali Usa Canada Messico, i complimenti di Donald Trump

Il primo a congratularsi per il prestigioso riconoscimento è stato, via Twitter, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha scritto: «Gli Stati Uniti, insieme a Messico e Canada, hanno appena ottenuto la Coppa del Mondo. Congratulazioni – una grande quantità di duro lavoro!»