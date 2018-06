Politici e imprenditori in manette per una vicenda di corruzione nell’ambito delle procedure per la realizzazione nuovo stadio della Roma. Stamattina, dalle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno eseguito nove arresti nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione. Dalle ultime notizie in merito alla vicenda, è emerso che il capogruppo al Campidoglio del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara risulterebbe tra gli indagati. Nei primi mesi del 2017, in base a quanto si evince, Ferrara aveva partecipato alla trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica della prima stesura del progetto sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle.

Nuovo stadio della Roma, 9 arresti per corruzione: coinvolti politici e imprenditori

Per quanto riguarda il resto della vicenda, i militari dell’Arma, gli uomini del Nucleo investigativo del Comando provinciale capitolino, hanno eseguito una misura cautelare, emessa dal gip di Roma, nei confronti di nove persone, di cui sei in carcere e tre ai domiciliari. Tra i nove arrestati ci sono politici e imprenditori. Tra gli arrestati nell’indagine sul nuovo stadio della Roma compaiono anche il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi, di Forza Italia, l’imprenditore Luca Parnasi, il presidente di Acea Luca Lanzalone (che ha seguito in altra veste il dossier sull’impianto sportivo che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle). Ai domiciliari l’ex assessore regionale con delega all’Urbanistica Michele Civita, del Pd, attuale consigliere regionale.

Gli arresti sono stati eseguiti pochi giorni prima dell’approdo in Assemblea capitolina della maxi-variante urbanistica. Il provvedimento avrebbe dovuto concedere ai proponenti migliaia di cubature in più rispetto a quanto previsto dal Piano regolatore generale nell’area di Tor di Valle, a forte rischio inondazioni. Il Movimento 5 Stelle, gruppo di maggioranza, avrebbe voluto portare la delibera in Aula Giulio Cesare entro fine luglio, in tutta fretta, insieme alla convenzione urbanistica, in modo da far iniziare i lavori entro fine anno, come più volte chiesto dai privati. I pentastellati nella campagna elettorale delle Amministrative 2016 si erano comunque opposti all’operazione sportivo-immobiliare.

Il progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, nato nella passata consiliatura, prevedeva inizialmente un milione di metri cubi di cemento in un’area destinata dal Piano regolatore a un parco attrezzato. Lo stadio della società giallorossa avrebbe rappresentato appena il 14% delle cubature, tutto il resto sarebbe stato destinato a negozi, uffici, alberghi e ristoranti. La nuova amministrazione M5S poi a febbraio 2017 ha trovato un accordo con i privati riducendo parzialmente le volumetrie, che comunque superano ampiamente i limiti del piano regolatore. Sono state anche sforbiciate diverse opere pubbliche previste a carico dei proponenti.

(Immagine di copertina del rendering del progetto definitivo dello stadio dell’AS Roma a Tor di Valle. Credit: ANSA / Ufficio stampa Comin & Partners)