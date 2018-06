La rosa di Panama ai Mondiali 2018: tutti i convocati

La rosa di Panama ai Mondiali di calcio di Russia 2018 è certamente una delle meno conosciute dagli appassionati di sport. La squadra centroamericana si è infatti qualificata per la prima volta alla fase finale della Coppa del Mondo ed è considerata dai bookmaker la meno favorita per il successo, insieme a Tunisia ed Arabia Saudita. La nazionale panamense, allenata da Hernan Dario Gomez, ha staccato il biglietto per la massima competizione ad ottobre scorso, battendo in rimonta per 2 a 1 la Costa Rica, anche grazie ad un gol fantasma.

La rosa di Panama ai Mondiali 2018

Tra i 23 convocati diversi calciatori militano nel campionato statunitense. Ma non mancano gli europei. Nella rosa di Panama c’è il portiere Jaime Penedo, della Dinamo Bucarest, e c’è l’attaccante Ismael Diaz, del Deportivo La Coruna. In Russia la squadra panamense sarà impegnata nel girone G. Le favorite del gruppo sono Inghilterra e Belgio. Altra nazionale è la Turchia. Questo l’elenco completo di portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Portieri

José Calderon (Ud Universitario)

Jaime Penedo (Dinamo Bucarest)

Alex Rodriguez (San Francisco Fc)

Difensori

Felipe Baloy (Csd Municipal)

Harold Cummings (San Jose Earthquakes)

Eric Davis (Dunajska Streda)

Fidel Escobar (New York Red Bulls)

Adolfo Machado (Houston Dynamo)

Michael Murillo (New York Red Bulls)

Luis Ovalle (Cd Olimpia)

Roman Torres (Seattle Sounders)

Centrocampisti

Yoel Barcenas (Cafetaleros de Tapachula)

Armando Cooper (Universidad de Chile)

Anibal Godoy (San Jose Earthquakes)

Gabriel Gomez (Atletico Bucaramanga)

Valentin Pimentel (Cd Plaza Amador)

Alberto Quintero (Universidad de Deportes)

José Luis Rodríguez (KAA Gent)

Attaccanti

Abdiel Arroyo (Alajuelense)

Ismael Diaz (Deportivo La Coruna)

Blas Perez (Csd Municipal)

Luis Tejada (Sport Boys Callao)

Gabriel Torres (Huachipato)

(Ultimo aggiornamento alle 4.05 del 13 giugno. Foto Zumapress da archivio Ansa)