Donna arrestata per aver portato in giro le sue nipoti all’interno di gabbie per cani

È stata ripresa e fotografata mentre faceva scendere le sue nipoti dal bagagliaio dell’auto. Dove erano rinchiuse all’interno di gabbie per cani. Una donna di 62 anni è stata arrestata in Tennessee dal dipartimento di polizia di Memphis: quest’ultima è stata identificata come Leimome Cheeks. Il suo fermo è arrivato nella giornata di sabato, motivato dalle accuse di abusi e di aver creato situazioni di pericolo su minori.

Tennessee, ecco cosa è successo ai nipoti della donna arrestata

«Leimome Cheeks – si legge nella dichiarazione e nei verbali della polizia – è stata intervistata e ha ammesso di andare da Whitehaven a Collierville con i bambini nelle gabbie per cani». Ha guidato per circa 35 minuti in queste condizioni, con i minori all’interno del bagagliaio del suo SUV, rinchiusi all’interno dei trasportini.

Sempre nella stessa dichiarazione, i poliziotti hanno riportato che la donna ha anche attraversato il centro delle due cittadine sempre nelle stesse condizioni, controllando periodicamente cosa stessero facendo i bambini all’interno del suo bagagliaio e – a un certo punto – facendoli scendere per farli accomodare sul sedile posteriore.

Il tutto a temperature elevatissime. Infatti, il video che immortala la scena è stato girato a pochi passi dalla villa del cantante Elvis Presley mentre sulla zona c’erano circa 35 °C. Insomma, non proprio le condizioni ideali per mettere in atto il proposito della donna, che sembra completamente assurdo e senza senso.

Tennessee, le testimonianze dei vicini della donna

Secondo il canale Fox 13 di Memphis, la donna è stata successivamente rilasciata nella giornata di domenica 10 giugno. La sua presenza è stata nuovamente richiesta in tribunale per il prossimo 9 luglio. La trovata, in realtà, pare possa essere derubricata a un semplice scherzo: «Probabilmente non si rendeva conto di quello che stava facendo – ha affermato una vicina di casa, che ha riconosciuto Leimome Cheeks nel video postato su Facebook -, lei ama i suoi nipotini e gioca sempre con loro nel giardino di casa, insieme ai loro cani».