Non bastavano le parole pronunciate contro la Tunisia e Malta sui migranti, in veste di ministro degli Interni Matteo Salvini ha fatto scoppiare un altro caso politico.

Impegnato in un comizio elettorale a Brescia, città che oggi eleggerà un nuovo sindaco, il leader della Lega si è rivolto contro quelle donne di sinistra, magari anche femministe, che tentano di spingersi un po’ più in là rispetto al povero dibattito italiano sull’Islam e il Burqa: “Perché poi in Italia abbiamo i fenomeni a sinistra che sono femministe e a favore dell’Islam. Mettetevi d’accordo con voi stesse: o fai la femminista o ti metti il burqa. Magari qualcuno starebbe meglio col burqa. De gustibus non dispuntandum est… Faccio il ministro“.

Salvini si dimostra ancora una volta impegnato in una perenne campagna elettorale. Chissà se, una volta concluse le comunali di domenica 10 giugno, svestirà i panni di attivista e indosserà quelli di ministro degli Interni.

(Foto credits: Facebook)