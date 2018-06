La ministra della Difesa Trenta ha chiesto il trasferimento di suo marito capitano

La ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, al suo primo giorno al dicastero a Palazzo Baracchini, ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, di suo marito, il capitano dell’esercito Claudio Passarelli, da ufficiale addetto alla segreteria del vicedirettore nazionale degli armamenti all’ufficio Affari Generali.

Secondo fonti del ministero della Difesa citate dall’Ansa si tratta di uno spostamento richiesto «per questioni di opportunità». Il ruolo di Passarelli aveva generato, dall’opposizione, accuse di conflitto di interessi nei confronti della ministra. Secondo fonti vicine alla ministra Trenta, citate sempre dall’agenzia di stampa, il capitano Passarelli nonostante non si sia mai occupato di acquisti o contratti sarà comunque spostato all’ufficio Affari Generali, retto da un dirigente civile, che sovrintende alle esigenze organizzative e logistiche del funzionamento del segretariato generale.

Come raccontato dai giornali in questi giorni, il marito della ministra della Difesa Trenta fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di capo segreteria al Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, la struttura che decide gli appalti. È stato anche indicato come aiutante nell’ufficio del generale Carlo Magrassi, a Segredifesa, la direzione degli armamenti terrestri. Sarebbe stato anche il capitano, non appena appresa la notizia della nomina a ministro della moglie, a chiedere un affidamento ad altro incarico.

Chi è la ministra della Difesa Elisabetta Trenta

La nuova ministra della Difesa Elisabetta Trenta, 50 anni, è considerata estremamente competente nelle materie specifiche amministrate dal suo dicastero. Laureata in Scienze Politiche, ha due master, uno in cooperazione internazionale e uno in intelligence e sicurezza. È docente universitaria e ricercatrice in materia di sicurezza e difesa presso il Centro Militare di Studi Strategici. Da anni si occupa di progetti di cooperazione in aree difficili con l’organizzazione non profit SudgestAid. È una militare, con il grado di capitano della riserva selezionata dell’Esercito. Ha operato nell’ambito della sicurezza militare internazionale in Iraq, Libano e Libia. Tra 2005 e 2006 è stata è stata consigliera politica della Farnesina in Iraq. È arrivata al governo da indipendente. Era stata indicata come ministra della Difesa già prima delle elezioni politiche, nella lista dei ministri presentata a pochi giorni dal voto dal candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

(Foto da archivio Ansa: Elisabetta Trenta e Giuseppe Conte. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)