Il cammello morto, che in realtà è vivo (e sta bene)

Su alcuni siti animalisti, e di rimando su alcune testate locali, sta circolando una notizia data in modo decisamente errato.

Si tratta di un cammello, spacciato per morto, in un circo a Salerno.

In realtà basta conoscere un po’ di veterinaria e cercare in rete per capire che si tratta di un allarme immotivato. Come spiega Butac l’animale è vivo e sta bene.

Una pagina di animalisti italiani (100% Animalisti) titola: “Cammello muore all’interno del circo” La stessa viene ripresa da Il Mattino edizione di Salerno:”Cammello morto al circo, protestano gli animalisti di Salerno” Notizia simile compare su Amore a 4 zampe: “Animali: cammello morto di caldo all’esterno di un circo a Salerno” E arriva anche su Salerno Today: “Circo nell’Agro, indignazione per le condizioni di un cammello: l’appello di Veg in Campania” Alcune delle testate sopra menzionate hanno rimosso il pezzo. Senza spiegare nulla di quanto riportiamo di seguito, e questo è grave, quando si sbaglia facendo possibile danno a terzi è corretto smentire e spiegare. Specie quando si è testata registrata come Il Mattino.

Vista così la foto può far impressione, ma basta cercare in rete per capire che l’animale, in quella posizione, starebbe riposando.

Inoltre se presenta il corpo chiazzato, con perdite di pelo è perché la lana si stacca dal corpo una volta all’anno. Una sorta di cambio “muta”. Per le denunce degli animalisti la Asl ha effettuato un controllo al circo in questione, spiegando come l’animale sia vivo e vegeto. Senza alcun maltrattamento.

Ed ecco qui Tarzan, il cammello “morto” che non è affatto morto.