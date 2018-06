Come è andata l’aggressione a Giulia Bongiorno

Diversi giornali stanno parlando in queste ore dell’aggressione verso il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. In realtà il legale ha reagito prontamente davanti all’uomo, decisamente molesto e aggressivo, allertando le forze dell’ordine.

Come riporta Ansa un uomo, ubriaco e seminudo compieva atti osceni davanti la chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, nel centro di Roma, infastidendo i passanti. A passare in quegli istanti – come riporta anche il Messaggero– il neo ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno che passeggiava nel tardo pomeriggio di ieri per le vie del centro storico di Roma. Il ministro ha allertato la polizia locale.

Questo perché pochi instanti prima una donna, di circa 40 anni, viene avvicinata dall’uomo e aggredita. Il soggetto – spiega Il Messaggero – ripete parole sconclusionate in inglese, poi si tira giù i pantaloni. La scena avviene davanti agli occhi della Bongiorno, che interviene subito. Cerca di allontanare il malintezionato che però non reagisce benissimo. A quel punto – spiega la testata – sono partite due chiamate al 112. Una da parte della 40enne, l’altra da parte di Bongiorno stessa. Sul posto, spiega l’Ansa, viene chiamato anche il 118 che ha portato l’uomo in ospedale (probabilmente per un Tso).

(Foto: ANSA / CLAUDIO PERI)