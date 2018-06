Chi è davvero il sindaco Fortunello (che non è un candidato) | VIDEO

Sui social network ha raggiunto un certo grado di viralità il video del «sindaco Fortunello» nel corso di un comizio a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. La pagina Facebook Italia Mattanza ha pubblicato il video del suo intervento, che ha raggiunto in breve tempo quasi 20mila condivisioni. Molte persone hanno pensato a un nuovo Cetto Laqualunque, credendo che il sindaco Fortunello fosse un vero candidato.

Sindaco Fortunello, il video virale sui social network

«Con il sindaco Fortunello, tutto diventa più bello» è soltanto uno degli slogan proposti dal sedicente candidato della cittadina in provincia di Vibo Valentia. Il suo programma – come si evince dal video – andrebbe a prevedere anche il lavoro universale, l’abbattimento del degrado, l’impianto alla spina per l’acqua in casa (compresa quella frizzante), la spazzatura da nascondere sotto terra, le panchine con codice numerico per gli anziani.

Sindaco Fortunello, chi è davvero il protagonista del video

In realtà, a Mileto – dove è in effetti in corso la campagna elettorale per l’elezione del sindaco – non c’è nessun candidato di nome Fortunello. I due sfidanti per la poltrona di primo cittadino, infatti, sono Rosetta Mazzeo per la lista SiAmo Mileto e Fortunato Giordano con la civica Città Futura. Quella di Fortunello, dunque, è una vera e propria trollata, degna davvero delle interpretazioni di Antonio Albanese (che ha reso famoso, appunto, Cetto Laqualunque e il suo slogan «Chiù pilu pi tutti». Nonostante questo, in molti hanno creduto al video e hanno iniziato a diffondere commenti sui toni decandenti della politica italiana a tutti i livelli.

In realtà, Fortunello è un personaggio legato a una tv locale calabrese. Il suo personaggio punta a denunciare il degrado, specialmente a livello ambientale, in diverse zone della regione del sud Italia. Sui social network ci sono tantissimi suoi video – sempre con tanto di fascia tricolore – in cui mostra discariche a cielo aperto, aiuole con l’erba altissima, strutture fatiscenti. Fortunello Errigo è anche titolare dell’iniziativa GOP (Gruppo Operativo Panetta) che punta a interventi civici per ripristinare il decoro ambientale. Insomma, non è un politico corrotto. Il suo senso civico, al netto di qualche eccesso, è decisamente ammirevole.