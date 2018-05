Clamoroso colpo di scena in casa Real Madrid, Zinedine Zidane lascia la panchina

La terza Champions League di fila non ha impedito a Zinedine Zidane di prendere una decisione completamente inaspettata fino a oggi. In una conferenza stampa convocata a sorpresa al Bernabeu alle 13, l’allenatore del Real Madrid ha annunciato il suo addio alla panchina della squadra spagnola.

«Ho deciso di non allenare il Real nella prossima stagione – ha spiegato il tecnico francese in conferenza stampa – ho parlato con il presidente per spiegargli i miei motivi e quello che penso, credo che questa decisione sia un bene per tutti, per me, per la squadra, per il club. E’ un momento importante, questa squadra deve continuare a vincere e per farlo ha bisogno di un cambio, dopo tre anni serve un’altra metodologia di lavoro ed è per questo che ho preso questa decisione. Amo molto questo club, ringrazio il presidente che mi ha dato l’opportunità di giocare in questo club e poi di allenarlo, ma credo che cambiare sia meglio per tutti ed è per questo che ho preso questa decisione».

La notizia, che ha del clamoroso, è ormai una certezza. Marca ha intitolato così la notizia: “Zizou lascia il Real”. Immediatamente su Twitter sono arrivate le prime reazioni.

Zizou il a tout compris. C’était déjà une légende en arrivant, il repart comme un Dieu ahaha #RealMadrid #Zidane — Victor Nade (@Victor_Nade) 31 maggio 2018

“Zidane ha capito tutto. Era una leggenda prima di arrivare, riparte come un Dio“, ha commentato un utente (chiaro riferimento a Ibrahimovic). Il bottino di Zinedine Zidane nei suoi 878 giorni alla guida del Real Madrid parla di 9 titoli vinti, tra cui 3 Champions consecutive. Un vero e proprio record: ora il tecnico francese cercherà nuovi stimoli altrove. La decisione ha spiazzato completamente il presidente del Real Madrid Florentino Perez, che ha commentato con una punta d’amarezza l’abbandono di Zidane: «Decisione inattesa, che mi ha stupito molto – ha affermato -. Mi sarebbe piaciuto poterlo convincere a restare, ma dobbiamo rispettare la sua volontà. Lo ringraziamo per quanto ha fatto e, voglio chiarire che non si tratta di un addio, ma di un arrivederci».

