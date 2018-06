Quando si parla della rosa dell’Australia per i Mondiali di calcio 2018, si evocano dolci ricordi per l’Italia. I calciatori che sono stati convocati dal commissario tecnico Bert van Marwijk non sono, ovviamente, gli stessi del 2006 che gli azzurri affrontarono nella loro cavalcata vincente verso la coppa. Ma la squadra australiana ha tutte le carte in regola per non sfigurare. Innanzitutto, un allenatore esperto, capace di gettare le basi per la qualificazione alla competizione dell’Arabia Saudita, prima di abbandonare il Paese e trovare posto sulla panchina dei canguri. Per il torneo calcistico più atteso dell’anno in Russia, poi, hanno allestito una squadra di tutto rispetto, mix di giocatori esperti e giovanissimi.

Tanti i componenti del team che giocano in un campionato nazionale che, nel corso degli anni, è diventato sempre più competitivo. Ma ci sono anche rappresentanti della squadra che esportano il calcio australiano all’estero.

LEGGI ANCHE > Le squadre dei Mondiali 2018: le 32 nazionali di calcio in Russia

La rosa dell’Australia ai Mondiali 2018

Il capitano Michael John Jedinak, punto fermo dell’Aston Villa, proverà a guidare i compagni di squadra, un gruppo rodato dalle lunghe qualificazioni della zona Asia-Pacifico verso la fase finale di Russia 2018. I Socceroos daranno filo da torcere a Francia, Danimarca e Perù e proveranno a giocarsi un posto per gli ottavi di finale, massimo traguardo raggiunto in una edizione della Coppa del Mondo nelle cinque partecipazioni totali (compresa questa in Russia). Nel 2006 ottennero il loro miglior risultato, fermati dal rigore di Francesco Totti al 90° che spalancò le porte al successo dell’Italia al mondiale di Germania 2006.

Portieri

Mathew Ryan (Brighton),

Brad Jones (Feyenoord),

Danny Vukovic (Genk)

Difensori

Trent Sainsbury (Grasshoppers),

Milo Degenek (Yokohama F. Marinos),

Matthew Jurman (Suwon Bluewings),

Josh Risdon (Western Sydney Wanderers),

Aziz Behich (Bursaspor),

James Meredith (Millwall)

Centrocampisti

Mile Jedinak (Aston Villa),

Massimo Luongo (Qpr),

Aaron Mood (Huddersfield),

James Troisi (Melbourne Victory),

Tom Rogic (Celtic),

Jackson Irvine (Hull City),

Dimitri Petratos (Newcastle Jets),

Tim Cahill (Millwall)

Attaccanti

Mathew Leckie (Hertha),

Daniel Arzani (Melbourne Victory),

Tomi Juric (Lucerna)

Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds).

Robbie Kruse (Bochum)

Jamie McLaren (Darmstadt)

Selezionatore

Bert van Marwijk

(Ultimo aggiornamento alle 21.50 del 05 giugno 2018. Foto di copertina Rosa Australia Mondiali 2018 foto da account Twitter ufficiale)