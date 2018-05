Barbara D’Urso: «Io sono una del popolo» | VIDEO

«Io ti parlo come se fossi una del popolo… io sono una del popolo». Stanno diventando a loro modi virali le parole di Barbara D’Urso mentre, durante la puntata di Pomeriggio Cinque, stava intervistando Luigi Di Maio.

guarda il video:

(al minuto 1.34)

LEGGI ANCHE > Con quale autorità il papà di Di Battista invita il presidente Fico a non andare alla parata del 2 giugno?

«Ti ringrazio per questa domanda. Io sono qui perché hai un pubblico molto attento», gli ha risposto Di Maio rispondendole in merito a Savona. Le parole della conduttrice non sono passate inosservate.

Barbara D’Urso: “Io ti parlo come una del popolo, sono una del popolo”. Di Maio: “Sicuramente” — David Allegranti (@davidallegranti) 28 maggio 2018

Barbara D’urso: Io sono una del popolo.

Vabbè…adesso vomito… — Greta Salve (@GretaSalve) 28 maggio 2018

lui: «Barbara, io sono molto arrabbiato.»

lei: «io ti parlo come se fossi una del popolo… io *sono* una del popolo.»

lui: «so che hai un pubblico molto attento.»

Di Maio dalla d’Urso ridefinisce l’aggettivo “distopico”.#GreenYellowMirror — Mattia Carzaniga (@ilcarza) 28 maggio 2018

Barbara D’Urso: “Io ti parlo come una del popolo, sono una del popolo”. Di Maio: “Sicuramente” — David Allegranti (@davidallegranti) 28 maggio 2018

IO SONO UNA DEL POPOLO #Pomeriggio5 — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) 28 maggio 2018

Barbara D’Urso che si improvvisa competente in politica e dice ‘io sono una del popolo’ e Luigi Di Maio convinto di essere un luminare politico ‘dalla parte degli italiani’. Lo specchio della deriva dell’Italia. #pomeriggio5 — MarcoB. (@SunshineMarcoB) 28 maggio 2018