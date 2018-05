La geniale risposta di Nadia Toffa a chi la dava per morta

“Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Twitter funziona anche dall’aldilà”. E il gesto scaramantico. Così Nadia Toffa, con un tweet, smentisce quella che già di suo sembrava una colossale bufala: il suo decesso.

La conduttrice de Le Iene sta lottando con il tumore. Non è facile ma Nadia tiene costantemente aggiornati i suoi fan. È bastato qualche giorno di silenzio a far scattare l’allarme sui social. Qualcuno inizia a parlare di morte. La Iena aveva più volte rimandato gli appuntamenti per il serale di domenica. Davanti al caos è dovuta intervenire di persona, anche su Instagram.

In modo geniale.